Главный наркополицейский Андрей Храпов назначен на должность замминистра МВД

Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел РФ.

Андрей Храпов занимал должность главного борца с наркотиками с апреля 2016 года. На должности замглавы МВД Храпов сменил генерал-полковника Михаила Ваничкина, который был уволен этим же указом президента.

Андрей Храпов стал главным наркополицейским страны в 2016. году сразу после упразднения ФСКН. В 1994 году он закончил Высшую школу милиции в Москве. С 1995 по 2003 год Храпов прошел служебный путь от оперуполномоченного до заместителя начальника 2 отдела (по раскрытию убийств) Управления уголовного розыска ГУВД Москвы. Затем четыре года возглавлял 1 отдел по раскрытию заказных убийств МУРа. С 2013 года по апрель 2016 года - Андрей Храпов занимал должность заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, отвечая за линию борьбы с организованной преступностью.