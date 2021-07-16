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Рубрика: Общество

Главный специалист Минздрава объяснила необходимость вакцинации каждые полгода

Текст: Ирина Невинная
Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендовано сделать прививку против COVID-19 спустя уже полгода после выздоровления, а те, кто ранее вакцинировался, могут поддержать иммунитет повторной прививкой также через полгода, - сообщила главный специалист-терапевт Минздрава России, директор ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Оксана Драпкина на заседании координационного совета РСПП по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

Предложения по поводу повторной вакцинации и вакцинации переболевших включены в вышедшую на днях вторую редакцию методических рекомендаций Минздрава по вакцинации против COVID-19.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Изменилась эпидемиологическая обстановка. Если в конце прошлого года пациентов, которые переболели более года назад, не было, то в 2021-м году они появились, и мы увидели, что они тоже заболевают. Кроме того, новый штамм, про который много говорили, так называемый "индийский штамм" или "дельта", он показал особенности клинической картины. Она отличается быстротой прогрессирования заболевания, тем, что тяжесть заболевания и дыхательная недостаточность нарастали, поражая и молодых людей, а не только пожилых. Все это стало предпосылкой для того, чтобы методические рекомендации детализировать", - пояснила Оксана Драпкина.

Она уточнила, что в рекомендациях нашло отражение заключение экспертного сообщества о том, что, учитывая клиническую картину, развитие неблагоприятной эпидемиологической ситуации и случаи повторного заболевания, переболевшие более шести месяцев назад подлежат вакцинации, а привитые более полугода назад - ревакцинации.

В свою очередь, в Минздраве пояснили, что решение о вакцинации с интервалом в полгода принято только на период эпидемии. "Когда эпидемическая ситуация нормализуется, можно будет вернуться к стандартной схеме вакцинации раз в год, так, как это делается в случае гриппа", - отметил глава министерства Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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