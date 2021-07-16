Граждане Беларуси получили возможность проезда в Калининградскую область

Уже в ближайшую субботу, 17 июля, загорается "зеленый свет" для посещения гражданами Беларуси Калининградской области, сообщает БЕЛТА. Постановлением, которое утверждено правительством 14 июля текущего года, уточняют в руководстве национальной железной дороги, сняты ограничения по пересечению государственной границы РБ для выезжающих в Калининградскую область без пересадок в пути следования граждан Беларуси и России. Данный документ дает право на выезд и выезд из российского анклава и иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики.

В настоящее время, уточняет агентство, в сообщении с Калининградской областью по территории страны курсируют поезда №30/29 Калининград - Москва, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург и №360/359 Калининград - Адлер. Правда, осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Союзного государства - Беларуси и России.

При этом в транспортном ведомстве констатируют, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским гражданам необходимо иметь шенгенскую визу. А при нахождении на вокзалах и в поездах следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и антисептические средства.

Кроме того, в БЖД напоминают, что с 10 июля белорусские граждане могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".

Следует также иметь ввиду, что прибывающие в РБ граждане государств - членов ЕАЭС (включая Россию), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также обязаны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".

Что касается информации о графике движения указанных выше пассажирских составов, информирует БЖД, то ее можно получить на сайте www.rw.by.