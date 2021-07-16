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16.07.2021 01:17
Рубрика: Власть

Граждане смогут создавать цифровые "тайники" у нотариусов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
У граждан появилась возможность отдавать нотариусам на хранение свои цифровые архивы. Секретность документов гарантируется. Зато и граждане могут быть уверены, что их важные документы не пропадут.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, в практику вводится новое нотариальное действие - принятие на хранение и выдача электронного документа. Теперь кроме бумаг нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных и т.п.

Инвестиции в малый бизнес начнут оформлять через нотариуса

В свое время президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик в беседе с "РГ" выразил уверенность, что у этого действия большой потенциал, и оно будет пользоваться спросом у россиян.

По его словам, все те документы, которые сейчас большинство из нас хранят в домашних или офисных сейфах или даже в коробках на антресолях, постепенно будут оцифрованы. Таковы времена: зачем хранить много бумаг, когда все можно уместить в одном гаджете.

"Плюс к ним добавится еще столько же новых документов, но уже изначально оформленных в электронном виде, - говорит Константин Корсик. - У многих среди них будут и самые разные договоры, и правоустанавливающие документы на имущество, и разного рода доверенности, и какие-то важные рабочие документы. Готовы ли вы просто так взять и сбросить все это "добро" в одну папку на рабочем столе компьютера или, к примеру, перекинуть такие файлы в "облако"?"

Такие варианты хранения значимых с правовой точки зрения документов очень рискованны.

"Взломав ваш компьютер или аккаунт в облачном хранилище, к ним легко могут получить доступ посторонние лица, - поясняет президент ФНП. - Ваши документы могут быть украдены, безвозвратно удалены или повреждены. А те же жесткие диски или флешки могут просто выйти из строя. И вы можете столкнуться с ситуацией, что через несколько лет потребуется прочитать лежавшую в закромах флешку, а она будет уже пустой. Срок хранения у накопителей не бесконечен. Именно для того, чтобы гарантировать сохранность цифровых файлов и документов, в практику нотариусов и вводится новое нотариальное действие".

Воспользоваться услугой можно не выходя из дома - через специальный сервис на портале Федеральной нотариальной палаты. Файлы будут загружаться в систему в зашифрованном виде.

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