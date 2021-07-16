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16.07.2021 15:42
Рубрика: В мире

Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы

Текст: Юрий Когалов

Национальная судебная палата Испании приговорила к четырем с половиной годам лишения свободы гражданина РФ Дениса Токаренко за хакерство и хищение около 5 миллионов евро у финансовых учреждений в различных странах. Как отмечается на сайте судебного органа, он создал вредоносную программу, при помощи которой мог удаленно манипулировать банкоматами и извлекать из них деньги. При этом действовал он, не выходя из своего дома в Аликанте.

Фото: iStock
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Согласно вынесенному вердикту, Токаренко был приговорен к трем годам тюрьмы за компьютерное мошенничество, а также получил по полгода лишения свободы за участие в преступной группе, подделку документов и отмывание денег. В итоге он будет вынужден провести за решеткой четыре с половиной года, относительно небольшой срок, поскольку было учтено его чистосердечное признание. При этом его также обязали уплатить штраф в размере 6 миллионов евро.

Его девушка, гражданка Украины Юлия Глушенкова отделалась шестью месяцами тюрьмы и штрафом в 300 тысяч евро. Еще нескольких их пособников, действовавших в других странах, установить не удалось.

Как напомнили в Национальной судебной палате, расследование данного дела началось с обращения бельгийской стороны. Власти королевства проинформировали о существовании организации, занимающейся мошенничеством и хищением денег из банковских учреждений в разных странах. Как было установлено, хакеры присылали работникам банков электронные письма якобы от юридических компаний, с которыми те работали. Когда они открывали послания, в их компьютеры проникал вирус, позволявший удаленно управлять банковскими счетами и банкоматами.

Таким образом, преступникам в 2016 году удалось снять с банкоматов в Первом коммерческом банке Тайваня средства на сумму в 2,6 миллиона долларов. Впрочем, власти Тайваня смогли оперативно арестовать двух участников группы и вернуть почти все деньги. Аналогичным образом мошенники действовали в Азербайджане (730 тысяч евро), Беларуси (500 тысяч евро), Казахстане (300 тысяч евро), Румынии (800 тысяч евро). Кибератакам подвергались и испанские банки, но их удалось отразить, отметили в Национальной судебной палате.

В мире Европа Испания

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