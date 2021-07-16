"Яндекс" купил банк "Акрополь"

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, из них 75 млн - премия к капиталу за покупку. Сделка была одобрена Банком России.

В ИТ-компании уверены, что лицензии "Акрополя" позволят развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров. Осенью прошлого года "Яндекс" вел переговоры по объединению с "Тинькофф банком", однако затем было объявлено, что сделка не состоится. В ИТ-компании объяснили это тем, что не смогли согласовать условия сделки с акционерами банка.