В Саудовской Аравии найдено изображение последнего царя Вавилона

Археологи при проведении изыскательских работ на северо-западе Саудовской Аравии обнаружили наскальные надписи и рисунки, посвященные вавилонскому царю Набониду.

Об открытии сообщило издание Al Arabiya News. Оно было сделано в городе Хаель. Его совершили археологи из Комиссии по наследию Саудовской Аравии. Они обнаружили удивительные наскальные надписи и рисунки, которые уже признаны наиболее крупными в своем роде, найденными когда-либо на территории королевства.

Рисунки датированы VI веком до нашей эры. Ученые установили, что центральной фигурой является изображение Набонида - последнего царя Вавилона. Он правил Нововавилонским царством с 556 по 539 годы до нашей эры.

Интересно, что его называют "царем-археологом". Дело в том, что Набонид уделял огромное внимание перестройке древних храмов. В сохранившихся текстах говорится, что во сне ему являлось то или иное божество, которое повелевало царю перестроить определенный храм с использованием древних обычаев и ритуалов. Поэтому Набонид с непонятным усердием искал памятные буллы, которые его предшественники закладывали в фундаментах храмов.

В историю он вошел и как последний царь Вавилона халдейской династии. В конце его правления государство было завоевано персами во главе с Киром Великим. На рисунке, найденном археологами, Набонид изображен в окружении религиозных символов, в руке он держит скипетр.

Рисунок сопровождается надписью из 26 строк - самой длинной, найденной в Саудовской Аравии. Ее еще предстоит расшифровать. В своем заявлении исследователи утверждают, что эта находка является "дополнительным свидетельством исторической роли королевства как колыбели цивилизаций на Аравийском полуострове".