В Саудовской Аравии найдено изображение последнего царя Вавилона

Новости

В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 16:03
Рубрика: Культура

В Саудовской Аравии найдено изображение последнего царя Вавилона

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи при проведении изыскательских работ на северо-западе Саудовской Аравии обнаружили наскальные надписи и рисунки, посвященные вавилонскому царю Набониду.

Фото: Art Images via Getty Images
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых

Об открытии сообщило издание Al Arabiya News. Оно было сделано в городе Хаель. Его совершили археологи из Комиссии по наследию Саудовской Аравии. Они обнаружили удивительные наскальные надписи и рисунки, которые уже признаны наиболее крупными в своем роде, найденными когда-либо на территории королевства.

Рисунки датированы VI веком до нашей эры. Ученые установили, что центральной фигурой является изображение Набонида - последнего царя Вавилона. Он правил Нововавилонским царством с 556 по 539 годы до нашей эры.

Интересно, что его называют "царем-археологом". Дело в том, что Набонид уделял огромное внимание перестройке древних храмов. В сохранившихся текстах говорится, что во сне ему являлось то или иное божество, которое повелевало царю перестроить определенный храм с использованием древних обычаев и ритуалов. Поэтому Набонид с непонятным усердием искал памятные буллы, которые его предшественники закладывали в фундаментах храмов.

В историю он вошел и как последний царь Вавилона халдейской династии. В конце его правления государство было завоевано персами во главе с Киром Великим. На рисунке, найденном археологами, Набонид изображен в окружении религиозных символов, в руке он держит скипетр.

Рисунок сопровождается надписью из 26 строк - самой длинной, найденной в Саудовской Аравии. Ее еще предстоит расшифровать. В своем заявлении исследователи утверждают, что эта находка является "дополнительным свидетельством исторической роли королевства как колыбели цивилизаций на Аравийском полуострове".

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына