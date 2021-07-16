Кабмин разрешил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США

Правительство РФ одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш", входящего в госкорпорацию "Роскосмос", американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что предложение Роскосмоса было согласовано с заинтересованными федеральными органами власти, а американцы планируют использовать двигатели для доставки грузов на МКС и запуска космических аппаратов с помощью ракеты-носителя Antares. При этом Orbital Sciences LLC должна дать гарантии, что речь не идет о запусках, которые проводятся в военных целях.

Ранее, в 2016 году, однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-181 уже использовался для ракеты-носителя Antares-230, напоминает ТАСС.