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16.07.2021 11:42
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин установил правила предоставления субъектам Федерации льготных бюджетных кредитов на замещение коммерческих займов. Процент по ним составит 0,1. Средства разрешается использовать на погашение купонного дохода по региональным облигациям и выплаты по кредитам коммерческих банков или международных финансовых организаций.

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Льготный займ из бюджета можно получить на срок до 2029 года и выплачивать с 2025 года равными долями, предусмотрено досрочное погашение. При этом, подписывая соглашение с Министерством финансов, регион обязуется ограничить рост своего долга - доля не должна превышать 25 процентов от доходов бюджета субъекта Федерации.

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