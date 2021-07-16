Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов

Премьер-министр Михаил Мишустин установил правила предоставления субъектам Федерации льготных бюджетных кредитов на замещение коммерческих займов. Процент по ним составит 0,1. Средства разрешается использовать на погашение купонного дохода по региональным облигациям и выплаты по кредитам коммерческих банков или международных финансовых организаций.

Льготный займ из бюджета можно получить на срок до 2029 года и выплачивать с 2025 года равными долями, предусмотрено досрочное погашение. При этом, подписывая соглашение с Министерством финансов, регион обязуется ограничить рост своего долга - доля не должна превышать 25 процентов от доходов бюджета субъекта Федерации.