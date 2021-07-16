Какие приложения нужно удалить со смартфона

Количество приложений в современном смартфоне может легко перевалить за сотню. Многие из них относятся к категории "зачем-то поставил и забыл". Однако в них может скрываться опасность.

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Известно, что даже в официальном каталоге можно наткнуться на приложение-фонарик или простую игру, которые выглядят безобидно, но при установке зачем-то просят доступ к SMS-сообщениям. Именно от них нужно избавиться, если вы не хотите, чтобы у вас не "увели", к примеру, учетную запись WhatsApp.

Фонарик с функцией чтения SMS - лишь один из примеров. Злоумышленники могут создавать калькуляторы с доступом к местоположению (они умеют и считать, но основная их функция - отслеживать, где находится смартфон) или наборы обоев, которые получают доступ к звонкам (такие приложения могут звонить на платные номера, разоряя владельца), и так далее.

Чтобы узнать, какие приложения могут получать доступ к "чувствительным" областям смартфона, достаточно открыть список разрешений. Обычно инструмент управления разрешениями находится в настройках и называется "Диспетчер разрешений".

В нем можно увидеть все функции, к которым можно разрешить или запретить обращаться приложениям: "Телефон", "Список вызовов", "Память", "Микрофон", "Местоположение", "Контакты", "Камера" и "Календарь". Открыв каждый из этих подразделов, можно узнать, каким приложениям разрешен туда доступ.

После этого необходимо посетить каждый из этих пунктов и подробно изучить список приложений с доступом к камере, микрофону, местоположению и так далее. В том случае если программа явно не предназначена для записи звуков или управления при помощи голоса, ее лучше удалить или хотя бы отключить доступ к микрофону. Если игра требует доступ к камере, и это не Pokemon Go (или что-то еще с элементами дополненной реальности), то избавьтесь от нее - ну или хотя бы запретите ей подглядывать в камеру.

Ваша задача - выбрать время и отправить в мусорную корзину все приложения, требования которых не соответствуют заявленной функциональности. Калькулятор с доступом к микрофону, фонарик с доступом к камере, музыкальный плеер, читающий SMS, список покупок, который хочет куда-то позвонить - все должно быть нещадно удалено.

Эксперты также рекомендуют отключать доступ к микрофону, контактам, камере и местоположению популярным приложениям - например, Facebook.