Канны подводят итоги и рассказывают о драмах телевизионного закулисья

Новости

Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой 00:04
Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по Навальному 00:04
Кабмин разрешил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США 16.07.2021
Адвокаты просят суд перевести Михаила Ефремова в колонию-поселение 16.07.2021
В Британии за два дня до снятия изоляции установлен антирекорд заражений 16.07.2021
Мировой круиз ценой в 73 тыс долларов распродан в США менее чем за 3 часа 16.07.2021
Фотограф Reuters убит талибами в Афганистане 16.07.2021
В Вооруженных силах более 17 тысяч человек прошли ревакцининацию 16.07.2021
Минобороны организовало выставку к 800-летию Александра Невского 16.07.2021
Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России 16.07.2021
Полиция Колумбии назвала имя человека, поручившего убить президента Гаити 16.07.2021
В Минске не сомневаются, что поддержка России перекроет последствия санкций 16.07.2021
Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года 16.07.2021
Дело петербургской турфирмы "Нева" дошло до суда 16.07.2021
Молодежная интеграция становится опорой Союзного государства 16.07.2021
Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке 16.07.2021
Рабочий тульского оружейного завода погиб при проверке ружья 16.07.2021
Главный наркополицейский Андрей Храпов назначен на должность замминистра МВД 16.07.2021
Проверки соблюдения антиковидных мер в кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов не прекратятся 16.07.2021
У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа 16.07.2021
WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений 16.07.2021
120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 16.07.2021
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 16.07.2021
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 16.07.2021
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 16.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 22:54
Рубрика: Культура

Канны подводят итоги и рассказывают о драмах телевизионного закулисья

Текст: Валерий Кичин
Канны-2021 готовятся закрыть занавес, идут последние конкурсные картины. Члены жюри их уже отсмотрели и сейчас в наглухо изолированных покоях делятся впечатлениями, распределяют призы между будущими лауреатами. Вердикты главного жюри будут объявлены на торжественной церемонии в субботу вечером.

А пока свою победу в параллельном конкурсе "Особый взгляд" может праздновать Кира Коваленко, чья драма "Разжимая кулаки", снятая на осетинском языке, награждена главным призом - об этом только что объявило жюри под председательством Андреа Арнольд (Великобритания). Приз жюри получила "Великая свобода" Себастьяна Мейзе (Австрия, Германия), Приз за лучший ансамбль - "Хорошая мать" Хафсии Херци (Франция), Приз за смелость - "Гражданское лицо" дебютантки Теодоры Аны Минаи (Бельгия, Румыния, Мексика), Приз за оригинальность - "Ягненок" Вальдимара Йохангссона (Исландия). Специального упоминания жюри удостоены "Молитвы за украденное" Татьяны Хуэзо (Мексика, Германия, Бразилия, Катар). Второй российский фильм "Особого взгляда" - "Дело" Алексея Германа-мл. призов не получил.

Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.
Сенсацией Каннского фестиваля стала картина "Титан" Джулии Дюкорно

В ожидании решений жюри главного конкурса фестивальная пресса гадает о возможных лауреатах. Совершенно ясно одно: обусловленная пандемией двухлетняя пауза между фестивалями не принесла ожидаемого половодья шедевров - 76-е Канны были не сильнее других. Конкурс не выявил безусловных, всеми признанных лидеров, которым суждена долгая жизнь на экранах, и с полной уверенностью предсказать победу какому-то из фильмов невозможно.

И кулуарная молва, и рейтинги, которые традиционно ведут журналы Screen (международная критика) и Le film francais (французские наблюдатели) пророчат Золотую пальмовую ветвь японскому фильму Рюсукэ Хамагучи "Сядь за руль моей машины". Это трехчасовая драма на сюжет Харуки Мураками об успешном режиссере, который едет в Хиросиму ставить для театрального фестиваля "Дядю Ваню". У героя сложные отношения с женой-драматургом - она ему изменяет с молодым актером, а потом таинственно исчезает, и теперь, по пути в Хиросиму, герой шаг за шагом пытается раскрыть все, что не было договорено при их совместной жизни. Ему ассистирует водитель машины - молодая немногословная женщина, с которой у него завязывается странная доверительная дружба… По большому счету, из общей массы картину выделяет разве что японская сдержанность в раскрытии характеров, неспешная обстоятельность в повествовании и непомерная длина - признаки, по которым искушенные критики мгновенно определяют фестивальных фаворитов, а публика потом бежит из залов на десятой минуте действия-бездействия.

На втором месте по рейтингам эксцентричный мюзикл Леоса Каракса "Аннетт" - подробнее о нем в следующем репортаже.

Фото: Дисней Студиос
Каннский кинофестиваль: На острове Бергмана живут привидения

Каковы шансы наших картин на призы - в сложившемся раскладе сил неясно. Если судить по рейтингам международной прессы, наиболее теплый прием у иностранной критики получило финско-российское "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена о путешествии русского шахтера и финской студентки в поезде "Москва - Мурманск". "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова в рейтинге Screen набрали 2,3 балла из 4-х возможных и разделяют 6-е место с фильмом Уэса Андерсона "Французский вестник", пропустив вперед фильмы "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути (1 место с большим отрывом), "Аннетт" Леоса Каракса (2), "Искушение" Пола Верховена (3); 4-е место поделили "Герой" Асгара Фархади и "Купе номер 6", на 5-м - "Худший человек на свете" Йоакима Триера.

Самым спорным в конкурсе оказался пресловутый психиатрический хоррор "Титан" Джулии Дюкорно. Здесь мнения критиков разошлись наиболее драматическим образом: в рейтинге международной прессы фильм стоит на третьем месте снизу, т.е. провалился, у большинства российских критиков он пользуется успехом. Еще пару лет назад столь топорно сколоченный фильм было трудно представить в главном конкурсе главного фестиваля Европы. С такими зрелищами, но на более артистичном уровне, мы уже встречались и у Кроненберга в "Автокатастрофе", и у Ларса Триера в "Антихристе", - шоковое кино фестивалям не в новинку. В новинку - шокирующее снижение интеллектуального и художественного качества до горизонтов, на которых обычно пасутся аляповатые картины категории direct-to-video.

В предпоследний день конкурса фестиваль показал France Брюно Дюмона - фильм который у нас ошибочно назван "Франция": Франс де Мёр - имя его героини, популярнейшей телеведущей политических новостей, бесстрашно снимающей свои репортажи в горячих точках под разрывами снарядов. Она знаменита и влиятельна: на пресс-конференции ей первой дает слово Эмманюэль Макрон. При этом Франс не столько слушает ответ, сколько комически перемигивается с помощницей - вот, мол, какой каверзный вопрос я дерзнула задать президенту! Присущий телезвездам нарциссизм потом будет обыгран в фильме множество раз: даже свои отважные репортажи героиня режиссирует так, чтобы в центре всегда была она сама, любимица всей Франции, - воспринимает реальность с ее драмами как эффектный фон для своих появлений в эфире.

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Каннская премьера "Петровых в гриппе" - первые впечатления

Франс богата: обстановка ее роскошных апартаментов напоминает Версаль. Но гармонии нет: с мужем-романистом отношения сложные, десятилетний сын растет балбесом. Близится некая гроза, и ее наступление ускорит несчастный случай: героиня таранит своей машиной мотоцикл какого-то курьера, выходца из бывших африканских колоний. Реальная беда, которую она принесла едва сводящим концы с концами людям, и гложущее чувство вины открывают ей глаза на лицемерие и фальшь эфирного закулисья, становятся началом психологического слома, и знаменитая Франс объявляет об уходе из телевизионного мира. Ей теперь предстоит самой стать жертвой репортеров, она удаляется в альпийский санаторий поправить нервы, встречает там человека, который ей кажется духовно близким, влюбляется в него - здесь и ждет ее самый подлый удар.

Фильм Дюмона можно было бы принять за драматически накаленную сатиру на ухватки и нравы хищной журналистики, но режиссер - он же автор сценария - явно чувствует неправдоподобность метаний столь искушенной героини. Фильм увязает в перипетиях сюжета все глубже - трагические случайности громоздятся одна за другой, теряется ритм, а наметившийся было публицистический смысл рассказа окончательно растворяется в эмоциональном сиропе. В памяти остается еще одна выразительная работа Леа Сейду, на этом фестивале получившей своего рода бенефис: она предстала также у Ильдики Эньеди в "Истории моей жены" и во "Французском вестнике" Уэса Андерсона, но лично в Каннах не появилась - из-за позитивного теста на COVID-19 актриса отменила свою поездку на фестиваль.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Появилось видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына