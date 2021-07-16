Российский фильм признан в Каннах лучшим в программе "Особый взгляд"

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" награжден главным призом параллельной программы "Особый взгляд" 76-го Каннского фестиваля. Это решение сегодня вечером приняло международное жюри под руководством Андреа Арнольд (Великобритания).
Приз жюри получил фильм "Великая свобода" Себастьяна Мейзе. Приз за лучший ансамбль - "Хорошая мать" Хафсии Херци. Приз за кураж - "Гражданское лицо" Теодоры Аны Минаи. Приз за оригинальность - "Ягненок" Вальдимара Йохангссона. Специального упоминания жюри удостоены "Молитвы за украденное" Татьяны Хуэзо.
Второй российский фильм "Особого взгляда" - "Дело" Алексея Германа-мл. призов не получил.