Алексей Герман-мл. показал в Каннах "Дело" о коррупции

"…И все-таки у меня есть вопросы к фильму, - сказала мне моя британская коллега, профессор университета, специалист по русской культуре. - Я не понимаю, какое право имеет герой обвинять кого бы то ни было в воровстве, не имея доказательств, - здесь есть неловкий этический момент!"

Разговор идет после каннской премьеры фильма Алексея Германа-мл. "Дело" ("Домашний арест") в параллельной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". До отказа заполненный пресс-зал картину принял аплодисментами, но после этой беседы я понял, что вопросы, вполне возможно, остались у многих.

Алексей Герман-мл. снял очень важный для нашего времени фильм. До сих пор он предпочитал углубляться в историю - "Довлатов", "Гарпастум", "Бумажный солдат"… К нашим дням обратился впервые в "Электрических облаках", а теперь создал первый после "Левиафана" Андрея Звягинцева портрет этической невесомости, в которой оказалась идущая, как всегда, своим путем страна.

Герой фильма Давид (Мераб Нинидзе), профессор университета в провинциальном городке, специалист по Серебряному веку и любимец студентов, облыжно обвинен в присвоении государственного гранта на научную конференцию и теперь под домашним арестом ждет суда. Травля его началась, как только он публично выступил против городского мэра - взяточника и казнокрада, разместив в интернете обидную карикатуру. Теперь он заперт в захламленной квартирке двухэтажного, сильно потертого дома со старой мамой, изредка переговариваясь с бывшей женой и пытаясь добиться прощения от дочки, выросшей без отцовского внимания. Почти все действие фильма протекает в одном интерьере и целиком сосредоточено на состоянии выключенного из жизни героя, на ощущении безнадеги: коллеги по университету, конечно, на всякий случай тут же проголосовали за его увольнение, некие бычьи затылки время от времени вламываются, чтобы его избить, и никто в городе не готов поддержать его протест и выступить в его защиту. Все знают, что профессор прав, что мэр ворует, где-то это обсуждают на диванах, но под окнами профессора орут казенными голосами нанятые "пикетчики": "Руки прочь от русской литературы, не случайно же великий Пушкин написал "Преступление и наказание"!"

Все понимает и следователь (Александр Паль), который в минуту откровения признает, что и сам охотно отдал бы мэра под суд, но - такая работа. Любая общественная энергия погашена, и серьезной поддержки герой не дождется.

Это прежде всего актерский фильм. Действующих лиц, при массе закадровых бездействующих, немного, у каждого своя функция оттенять драму современного Дон Кихота, в одиночку ввязавшегося в бой с хорошо отлаженной машиной власти. В отчаянии мама, у которой одна мысль на уме - спасти сына от тюрьмы (уникальная, как всегда, Роза Хайруллина). Адвокат Анна - родственная душа, потому что тоже готова биться до последнего за справедливость, которая если и прорежется, то чудом (органичная, как всегда, Анна Михалкова). Явно сочувствует герою медсестра Надя, приходящая делать больному уколы (Светлана Ходченкова). И Александр Паль играет следователя так, что без слов понятно, какой камень у него на душе.

Все главные - очень заметные - прорехи картины сосредоточены в сценарии Марии Огневой и Алексея Германа-мл. Драматургия, как почти всегда в его фильмах, наивно прямолинейна, все договаривает до конца, не чураясь расхожих общих мест и ничего значимого не оставляя за кадром, чтобы было что додумать зрителю. Зато действительно оставляет вопросы к авторам. Трудно представить себе знатока Мандельштама и Ахматовой, которому придет в голову идея выставить в интернете рисунок, где мэр сношается со страусом, - для этого нужен какой-то другой склад ума. Мераб Нинидзе замечательный мастер и многие актерски трудные сцены проводит с полной отдачей, передавая трагизм ситуации, но он даже типажно противоречит изображаемому характеру: его не вообразишь ни на университетской кафедре, ни в пьяных откровениях с зашедшим отключить воду слесарем. Эпизод, где профессор вывешивает на балконе простыню с рукописным плакатом, смотрится даже с некоторой неловкостью - настолько безнадежный подростковый эпатаж не вяжется с заявленным бэкграундом героя. А сцена со студентами, пришедшими поздравить с днем рождения, кажется пришедшей из другого времени, из советских картин с кострами и бардовскими песнями под гитару.

Отсутствие единой авторской концепции - мысли и стиля - снижает воздействие картины, делает слишком размытым ее актуальный человеческий смысл. В одной из сцен героиня Анны Михалковой замечает, как уязвимы позиции обеих сторон - и вора-мэра и атакующего его профессора. Понимаю: режиссер не хотел делать свою "повесть о настоящем человеке", но характер получился не сложный и противоречивый, а раздерганный, сшитый из разных, часто несовместных лоскутков, а потенциально серьезное "послание" фильма рискует свестись к бесплодному "Оба хороши!".

В том, что картина может получить в "Особом взгляде" приз, я почти не сомневаюсь: заявленная проблема принимается с сочувствием, хороши актеры и высока репутация режиссера, не уезжавшего с фестивалей без наград. Дождемся реакции фестивальной прессы - возможно, она будет интересной.