Клишас предупредил о тюремных сроках за фейки про вакцинацию

Те, кто распространяет недостоверные сообщения о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, могут получить до трех лет ограничения свободы, заявил 16 июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", - сказал Клишас РИА Новости.

Сенатор напомнил, что за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, а для юрлиц - штрафы от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.