Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального

Депутаты Госдумы обратятся в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с инициативой провести новое расследование после выявления несостыковок по делу блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Этой теме была посвящена сегодняшняя встреча членов комиссии с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. По мнению депутатов, новое расследование необходимо после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО, где речь идет о якобы отравлении блогера.

Так, в годовом отчете организации за 2020 год указано, что 20 августа по запросу Германии секретариат ОЗХО направил группу выполнить визит технической помощи в связи с подозрением отравления гражданина РФ. Между тем, 20 августа, отметил парламентарий, Навальный еще был в России.

Как пояснил Пискарев, несостыковки приводят к выводам о подлоге, который привел к обвинениям в адрес России. По его словам, МИД поддержал инициативу депутатов направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага (его председателю Вольфгангу Шойбле), а также руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимися обстоятельствам.

"У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт, подтверждающий, что имела место инсценировка самого этого отравления", - подчеркнул Пискарев.

Парламентарий добавил, что российская сторона хочет снять все вопросы с целью "устранить это недоразумение, которое возникло между Россией и Германией". Необходимо, чтобы все поняли, что Россия к этому вопросу непричастна, уверен глава комиссии.