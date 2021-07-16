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16.07.2021 12:01
Рубрика: Власть

Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы обратятся в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с инициативой провести новое расследование после выявления несостыковок по делу блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Этой теме была посвящена сегодняшняя встреча членов комиссии с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. По мнению депутатов, новое расследование необходимо после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО, где речь идет о якобы отравлении блогера.

Так, в годовом отчете организации за 2020 год указано, что 20 августа по запросу Германии секретариат ОЗХО направил группу выполнить визит технической помощи в связи с подозрением отравления гражданина РФ. Между тем, 20 августа, отметил парламентарий, Навальный еще был в России.

Как пояснил Пискарев, несостыковки приводят к выводам о подлоге, который привел к обвинениям в адрес России. По его словам, МИД поддержал инициативу депутатов направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага (его председателю Вольфгангу Шойбле), а также руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимися обстоятельствам.

"У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт, подтверждающий, что имела место инсценировка самого этого отравления", - подчеркнул Пискарев.

Парламентарий добавил, что российская сторона хочет снять все вопросы с целью "устранить это недоразумение, которое возникло между Россией и Германией". Необходимо, чтобы все поняли, что Россия к этому вопросу непричастна, уверен глава комиссии.

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