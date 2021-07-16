Круизные лайнеры смогут заходить в порты Канады с 1 ноября

Правительство Канады с 1 ноября разрешит круизным лайнерам заходить в свои воды и порты. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта страны, распространенном в четверг.

Подчеркивается, что запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды больше не будет действовать, "если их операторы будут соблюдать все требования общественного здравоохранения", пишет ТАСС. Ранее власти Канады анонсировали, что данный запрет будет действовать до конца февраля 2022 года.

По данным канадского минтранса, данная индустрия ежегодно приносит экономике страны более четырех миллиардов долларов, а также обеспечивает работой 30 тысяч граждан. Запрет на визиты лайнеров был введен в марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса.