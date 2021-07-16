КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала

Конституционный суд РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала и признал за мужчинами, дети которых рождены от суррогатных матерей, право на материнский капитал.

Такое решение главного суда страны публикует сегодня "Российская газета". Проверку положений ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" провели по запросу Конаковского городского суда Тверской области. Он рассматривает иск гражданина к территориальному органу Пенсионного фонда РФ.

Ранее этот же суд признал за этим человеком право отцовства на двух дочерей от суррогатной матери. Но когда семья захотела получить сертификат на маткапитал, Пенсионный фонд отказал. Супруге этого гражданина (они поженились сразу после рождения детей, и женщина удочерила малышек) - на том основании, что закон не предусматривает выплаты в случае усыновления пасынков или падчериц, а отцу - потому что его ситуация не прописана в законе.

По мнению же самого заявителя, оспариваемая норма ставит мужчин - отцов двух и более детей, рожденных суррогатной матерью, в неравное положение по сравнению как с мужчинами, которые являются единственными усыновителями детей и наделены указанным правом, так и с женщинами-матерями, имеющими право на получение маткапитала независимо от того, зарегистрирован ли какой-либо мужчина в качестве отца их ребенка.

Если закон позволяет использовать маткапитал на нужды ребенка, то не важно, как он появился на свет

КС с этой позицией согласился, хотя и с оговорками.

Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова полагает, что данная мера поддержки связана с ролью женщины в обществе и рисками, которые влекут за собой беременность и роды.

С другой стороны, полпред президента РФ в КС Александр Коновалов подчеркнул, что если закон позволяет использовать маткапитал на нужды ребенка, то его права должны быть соблюдены независимо от того, каким способом он появился на свет.

Принимая решение, судьи Конституционного суда подчеркнули, что государственная поддержка в виде выплаты материнского капитала "направлена прежде всего на стимулирование рождаемости детей в семье, а также на создание условий для их достойного семейного воспитания и тем самым призвана содействовать укреплению семьи как конституционно защищаемой ценности".

КС признал, что ситуация не соответствует ряду положений Конституции, в том числе не обеспечивает господдержку семьи, материнства, отцовства и детства и нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом (ст. 19).

Однако его решение закрепляет право на маткапитал только за мужчиной, "который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой".

КС поручил внести изменения в действующее законодательство. Ребенок имеет все права независимо от того, как он родился.