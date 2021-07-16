Распоряжение губернатора Кемеровской области от 16 июля 2021 года № 103-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 14.07.2021 № 43 "О введении ограничительных мероприятий", в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Государственному автономному учреждению "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" осуществлять с 19.07.2021 предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса (отделов "Мои документы") исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Предварительная запись, а также консультирование осуществляется по телефону "горячей линии" 123 для звонков с территории Кузбасса или 8(3842)555-123 для звонков из других регионов России.

2. Рекомендовать:

2.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей).

2.2. Гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением:

случаев посещения медицинских организаций;

случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов;

случаев посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса;

случаев, связанных с семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам;

иных экстренных случаев, носящих неотложный характер.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







