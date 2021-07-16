Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили обострение ситуации в Афганистане. Беседа прошла на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Особое внимание уделено региональной проблематике в связи с обострением ситуации в Афганистане. Подчеркнута совместная готовность содействовать афганскому национальному примирению и становлению Исламской Республики Афганистан в качестве независимого, нейтрального государства", - говорится в сообщении ведомства.

На Смоленской площади также заявили, что Лавров и Мирзиёев обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, которые "развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества".