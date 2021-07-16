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16.07.2021 11:39
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила активизировать сотрудничество регионов России и Китая

Текст: Дмитрий Гончарук
Российские сенаторы готовы содействовать углублению стратегического взаимодействия Москвы и Пекина, также стоит задействовать потенциал межрегионального сотрудничества. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в связи с 20-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Укрепление многоплановых отношений с Китайской Народной Республикой входит в число ключевых приоритетов внешней политики Российской Федерации. В Совете Федерации готовы и далее содействовать углублению равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в соответствии с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - написала Матвиенко в телеграмме, текст которой 16 июля распространила пресс-служба Совфеда.

Фото: РИА Новости
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Глава палаты регионов отметила, что историческое решение заключить этот правовой акт отразило обоюдное стремление укрепить российско-китайские отношения, которые основываются на многовековых традициях дружбы и взаимной поддержки.

По мнению Валентины Матвиенко, договор зафиксировал формирование новой модели межгосударственных связей, это открыло принципиально иные рубежи сотрудничества. "Достигнута высокая степень координации усилий, направленных на решение партнерства в сферах внешней политики и обеспечения безопасности, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. В 13 раз увеличился товарооборот, достигший, несмотря на известные ограничения, по итогам 2020 года 104 млрд долларов США", - подчеркнула она.

Председатель СФ обратила внимание на то, что активно развиваются межпарламентские отношения между Россией и Китаем. "Позитивные результаты приносит работа в рамках межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики. Хочу вас заверить, что мы придаем большое значение проведению седьмого заседания указанной межпарламентской комиссии, которое состоится в России в очном режиме, если позволит эпидемиологическая обстановка", - написала Матвиенко.

Она считает, что нужно активно задействовать потенциал межрегионального сотрудничества. "В связи с этим предлагаю уже в ближайшее время начать совместную подготовку к российско-китайского форуму регионов", - говорится в телеграмме.

Кроме того, спикер Совфеда поздравила Ли Чжаньшу со столетием создания Коммунистической партии Китая, пожелала ему крепкого здоровья и успешной реализации масштабных планов.

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