Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера

Ангела Меркель попыталась представить, как будет выглядеть ее первый день после ухода вы этом году с должности канцлера Германии. Своими мыслями она поделилась в четверг в ходе общения в Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

По словам Меркель, возможно, по привычке она будет думать, что ее ждет в этот день, а потом она быстро поймет, что теперь эти задачи выполняет другой человек. "Думаю, мне это очень понравится", - цитирует ТАСС политика. Она отметила, что намерена взять паузу, чтобы подумать, в чем заключаются ее интересы, поскольку за последние 16 лет на это было мало времени.

Ангела Меркель накануне стала почетным доктором Университета Джонса Хопкинса. Президент научной организации Рональд Дениэлс вручил канцлеру мантию и диплом. В ответном слове она отметила, что мир хочет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, а сама Меркель пользуется данными Университета по пандемии.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.