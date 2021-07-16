Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений

На фоне разрушительных наводнений на западе Германии министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести режим военной катастрофы.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы", - заявил официальный представитель военного ведомства. Он пояснил, что теперь командир подразделения на месте сможет решать будет ли предоставлен военный грузовик или бронированная эвакуационная машина.

По словам главы минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую цитирует Zeit Online, приоритетом для ведомства сейчас является оказание помощи при стихийных бедствиях. Военные активно оказывают помощь в проведении работ по очистке участков, затронутых наводнением.

Между тем на данный момент уже 103 человека погибли от наводнений в ФРГ. Порядка 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести.