Минобороны: За неделю 49 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ

Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили иностранных 49 летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда", ссылаясь на данные Министерства обороны.

Были зафиксированы 39 самолетов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов. Российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Напомним, неделей ранее сообщалось о 51 иностранном летательном аппарате у воздушных границ РФ.