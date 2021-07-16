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Рубрика: Власть

Минобороны: За неделю 49 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ

Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили иностранных 49 летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда", ссылаясь на данные Министерства обороны.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Были зафиксированы 39 самолетов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов. Российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Напомним, неделей ранее сообщалось о 51 иностранном летательном аппарате у воздушных границ РФ.

Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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