Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ России

За неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 51 иностранный летательный аппарат у границ РФ. Такие данные Минобороны публикует газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Уточняется, что разведку вдоль границ России вели 46 самолетов и пять беспилотных летательных аппаратов. Их полеты проходили под контролем РЛС.

Российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

Неделей ранее были зафиксированы 47 самолетов-разведчиков иностранных государств и шесть беспилотников.