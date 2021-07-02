Более 50 самолетов и БПЛА за неделю провели разведку у границ РФ

Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили 53 иностранных летательных аппарата, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Министерства обороны России публикует газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Были зафиксированы 47 самолетов-разведчиков и шесть беспилотных летательных аппаратов. Их полеты проходили под контролем российских РЛС. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее сообщалось, что иностранная боевая авиация активно действовала в районе учений кораблей ТОФ центральной части Тихого океана, проходивших с 7 по 24 июня. При обнаружении иностранных самолетов и вертолетов корабли заблаговременно выставляли аэрозольные завесы. Затем специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. В Минобороны отметили, что маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты.