Минобрнауки добавит в рекомендации по работе вузов положения по профилактике COVID

В рекомендации по работе вузов, подведомственных Минобрнауки, войдут положения о мероприятиях по профилактике коронавируса. Сейчас документ находится в разработке.

"Эти рекомендации вузы смогут применять в новом учебном году. В них включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - заявили РИА Новости в министерстве.