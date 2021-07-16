Минпромторг: Рост цен на металлы связан с конъюнктурой мирового рынка

Увеличение цен на черные и цветные металлы и строительную продукцию из металлов во многом связано с общей конъюнктурой мирового рынка, восстановлением мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений и соответствующим увеличением металлопотребления реального сектора экономики. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что рост цен отмечается даже в условиях увеличения выплавки стали и производства готового проката по итогам первого полугодия 2021 г.

"Кроме того, сейчас отмечается высокий сезонный спрос на металл, связанный с высокой активностью в стройиндустрии, что задает ценовой повышательный тренд. При этом цены в России на ряд металлургических позиций будь-то лом черных металлов, железорудное сырье или плоский прокат ниже, чем на мировых рынках", - пояснили в Минпромторге.

Ранее власти ввели вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы.