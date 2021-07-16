Минстрой сообщил о снижении спроса на жилье в России

Спрос на жилье в России в июле начал снижаться. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса", - сказал Стасишин.

Он отметил, что влезать в регулирование рынка не имеет смысла, а для для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением.

По данным "Инком-Недвижимость", во втором полугодии показатели спроса на жилье Москвы будут уступать прошлому году. По мнению экспертов компании, среди факторов, которые оказывают влияние на спрос, во-первых, ухудшение ситуации с пандемией, из-за чего потенциальные покупатели опасались ходить на просмотры квартир. Во-вторых, аномальная жара, которую некоторые жители столицы решили переждать за городом. Из-за этого было потеряно еще около 10% предполагаемых авансов. В-третьих, в условиях отсутствия роста цен и повышения ипотечных ставок часть потребителей откладывает выход на сделку.