Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юлия Акиньшина 
22:30 16.07.2021

Минстрой сообщил о снижении спроса на жилье в России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Спрос на жилье в России в июле начал снижаться. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса", - сказал Стасишин.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Двухкомнатное жилье за квартал подешевело только в одном городе из ста

Он отметил, что влезать в регулирование рынка не имеет смысла, а для для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением.

По данным "Инком-Недвижимость", во втором полугодии показатели спроса на жилье Москвы будут уступать прошлому году. По мнению экспертов компании, среди факторов, которые оказывают влияние на спрос, во-первых, ухудшение ситуации с пандемией, из-за чего потенциальные покупатели опасались ходить на просмотры квартир. Во-вторых, аномальная жара, которую некоторые жители столицы решили переждать за городом. Из-за этого было потеряно еще около 10% предполагаемых авансов. В-третьих, в условиях отсутствия роста цен и повышения ипотечных ставок часть потребителей откладывает выход на сделку.

Сейчас читают

Ипотека
15.07.2021

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит в 2020 году выдавался по программе льготной ипотеки, говорится в отчете ДОМ.РФ. Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5 процента смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей

Жилая недвижимость
14.07.2021

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Спрос на них увеличило обсуждение правового статуса таких помещений и возможного приравнивания их к жилью. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала 2021 года оно снизилось на 33%

ЖКХ
14.07.2021

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Обеспечивать россиян контейнерами для раздельного сбора отходов теперь будут региональные операторы. В результате стоимость услуги по вывозу мусора для населения может сократиться на 2-4 процента