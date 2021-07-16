Сохранение высокой температуры дольше 36 часов - повод обратиться к врачу. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно", - сказал Мурашко.

Министр добавил, что еще очень важно, насколько сильно растет температура в этот период.

Он отметил, что в целом все используемые вакцины переносятся хорошо, а аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях.

"В период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу", - уточнил министр.