Новости

Мировой круиз ценной в 73 тыс долларов распродан в США менее чем за 3 часа 22:31
Фотограф Reuters убит талибами в Афганистане 22:17
В Вооруженных силах более 17 тысяч человек прошли ревакцининацию 22:14
Минобороны организовало выставку к 800-летию Александра Невского 21:52
Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России 21:49
Полиция Колумбии назвала имя человека, поручившего убить президента Гаити 21:33
В Минске не сомневаются, что поддержка России перекроет последствия санкций 21:31
Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года 21:27
Дело петербургской турфирмы "Нева" дошло до суда 21:10
Молодежная интеграция становится опорой Союзного государства 21:04
Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке 20:55
Рабочий тульского оружейного завода погиб при проверке ружья 20:54
Главный наркополицейский Андрей Храпов назначен на должность замминистра МВД 20:22
Проверки соблюдения антиковидных мер в кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов не прекратятся 20:18
У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа 20:15
WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений 19:48
120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 19:41
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 19:33
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 19:33
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 19:20
Путин поручил кабмину доложить о программе медицинской реабилитации 19:07
Володин: США не смогут навязать свою волю России и КНР 18:53
Граждане Беларуси получили возможность проезда в Калининградскую область 18:40
Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи 18:38
Глава Минфина назвал главные задачи на ближайшие три года 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 22:31
Рубрика: В мире

Мировой круиз ценной в 73 тыс долларов распродан в США менее чем за 3 часа

Текст: Максим Макарычев

Мировой круиз на 132 ночи был распродан в США менее чем за три часа, несмотря на опасения по поводу пандемии, затруднившие работу круизной индустрии, и запредельные, на первый взгляд, цены, которые начинаются с 73 499 долларов и варьируются до 199 999 долларов на человека за главный люкс.

Компания Regent Seven Seas Cruises опубликовала тарифы на продажу в 8.30 утра и уже к 11 часам утра все места на судне были раскуплены людьми, которые захотели провести более четырех месяцев на круизном лайнере, одном из самых фешенебельных в мире. Столь сильный ажиотаж у туристов может быть положительным знаком для круизной индустрии, которая пытается оправиться от пандемии, констатирует Natioanal Public Radio.

Круиз, протяженность которого составит 34 500 морских миль, включает заходы и остановки в 66 мировых портах. Судно Seven Seas Mariner посетит 31 страну и четыре континента. Пассажиры также увидят 61 объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Эпический круиз туда и обратно отправится из Майами в январе 2024 года. У компании также есть кругосветные круизы, запланированные на 2022 и 2023 годы, но, по словам ее представителей, билеты на круиз 2024 года были распроданы быстрее, чем когда-либо в истории.

В судоходной компании уверяют, что наибольший интерес вызвали элитные номера. Эта тенденция согласуется с новой экономической реальностью, навязанной пандемией, когда весьма состоятельные клиенты скупают дорогостоящие продукты и услуги и даже приобретают дома, в то время как миллионы других американцев с трудом платят за жилье и предметы первой необходимости, оказавшись на грани или за чертой бедности.

Фешенебельные номера на борту Seven Seas Mariner, которые представляют собой своего рода изолированные отсеки, варьируются от люксов на веранде, чья кровать и прилегающая зона отдыха напоминают то, что вы можно найти в отеле 5+, до основных люксов, в которых есть полноценный обеденный стол и гостиные с полированными полами и креслами.

Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2020 году запретили круизным лайнерам выходить в плавание, и несколько крупных рейсов были либо сорваны вспышками заболевания, либо связаны с распространением случаев инфицирования среди возвращающихся пассажиров. Основные игроки сектора, такие как Carnival и Royal Caribbean Group, были вынуждены отложить или отменить практически все рейсы из портов США.

Проблеск надежды появился в конце июня, когда Royal Caribbean's Celebrity Edge стал первым круизным лайнером, вышедшим из порта США более чем за год. Компания Carnival изначально заявила, что не будет возобновлять круизы из США ранее августа. Но после того как эксперты признали, что условия на ее судах являются достаточно безопасными для возобновления круизов, судно Carnival Vista на днях покинуло порт Галвестон в штате Техас, отправившись в недельную поездку в Мексику и Белиз.

В мире США

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака