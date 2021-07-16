Мировой круиз ценной в 73 тыс долларов распродан в США менее чем за 3 часа

Мировой круиз на 132 ночи был распродан в США менее чем за три часа, несмотря на опасения по поводу пандемии, затруднившие работу круизной индустрии, и запредельные, на первый взгляд, цены, которые начинаются с 73 499 долларов и варьируются до 199 999 долларов на человека за главный люкс.

Компания Regent Seven Seas Cruises опубликовала тарифы на продажу в 8.30 утра и уже к 11 часам утра все места на судне были раскуплены людьми, которые захотели провести более четырех месяцев на круизном лайнере, одном из самых фешенебельных в мире. Столь сильный ажиотаж у туристов может быть положительным знаком для круизной индустрии, которая пытается оправиться от пандемии, констатирует Natioanal Public Radio.

Круиз, протяженность которого составит 34 500 морских миль, включает заходы и остановки в 66 мировых портах. Судно Seven Seas Mariner посетит 31 страну и четыре континента. Пассажиры также увидят 61 объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Эпический круиз туда и обратно отправится из Майами в январе 2024 года. У компании также есть кругосветные круизы, запланированные на 2022 и 2023 годы, но, по словам ее представителей, билеты на круиз 2024 года были распроданы быстрее, чем когда-либо в истории.

В судоходной компании уверяют, что наибольший интерес вызвали элитные номера. Эта тенденция согласуется с новой экономической реальностью, навязанной пандемией, когда весьма состоятельные клиенты скупают дорогостоящие продукты и услуги и даже приобретают дома, в то время как миллионы других американцев с трудом платят за жилье и предметы первой необходимости, оказавшись на грани или за чертой бедности.

Фешенебельные номера на борту Seven Seas Mariner, которые представляют собой своего рода изолированные отсеки, варьируются от люксов на веранде, чья кровать и прилегающая зона отдыха напоминают то, что вы можно найти в отеле 5+, до основных люксов, в которых есть полноценный обеденный стол и гостиные с полированными полами и креслами.

Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2020 году запретили круизным лайнерам выходить в плавание, и несколько крупных рейсов были либо сорваны вспышками заболевания, либо связаны с распространением случаев инфицирования среди возвращающихся пассажиров. Основные игроки сектора, такие как Carnival и Royal Caribbean Group, были вынуждены отложить или отменить практически все рейсы из портов США.

Проблеск надежды появился в конце июня, когда Royal Caribbean's Celebrity Edge стал первым круизным лайнером, вышедшим из порта США более чем за год. Компания Carnival изначально заявила, что не будет возобновлять круизы из США ранее августа. Но после того как эксперты признали, что условия на ее судах являются достаточно безопасными для возобновления круизов, судно Carnival Vista на днях покинуло порт Галвестон в штате Техас, отправившись в недельную поездку в Мексику и Белиз.