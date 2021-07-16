Мишустин: Получать выплаты на школьников родители начнут с середины августа

Свыше 200 миллиардов рублей правительство направит российским семьям для выплат на школьников. Родители уже активно подают заявления с помощью портала госуслуг.

Михаил Мишустин: Выплату получат и ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться. Фото: РИА Новости

По поручению президента единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться", - напомнил он.

- Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня (15 июля. - Прим. "РГ") и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа, чтобы они могли спокойно купить своим детям все необходимое для школы, - подчеркнул глава правительства.

В рамках этой меры поддержки семей минцифры совместно с минтрудом опробовали механизм проактивных уведомлений. "Пользователи портала госуслуг, которым выплата положена, получили в личный кабинет ссылку на уже готовое предзаполненное заявление", - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Дальше достаточно проверить корректность данных и в один клик отправить заявление в Пенсионный фонд.

"На сегодня более восьми миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявления на получение выплат на более чем 11 миллионов детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена", - отметил глава минцифры. Для граждан, кто раньше не пользовался сервисами портала госуслуг и не получил уведомление, форма для самостоятельной подачи открыта, и они могут ей воспользоваться.

- Нужно, чтобы сервис действовал без сбоев. Это важный шаг к внедрению механизмов проактивного уведомления людей и формирования системы "социального казначейства", - указал премьер-министр Михаил Мишустин.

Регионы получат бюджетные кредиты

Кабинет министр подготовил нормативную базу для поддержки инфраструктурных проектов в регионах через инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. "Средства на них предусмотрены немалые. В ближайшие два года регионы получат порядка 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты. Они будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3 процентов", - заметил глава кабмина.

Еще 150 миллиардов рублей привлекут в течение четырех лет за счет облигаций. "Это позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4 процента сроком до 15 лет, а по отдельным проектам - до 30 лет", - сказал премьер.

В рамках этой меры поддержки семей минцифры совместно с минтрудом опробовали механизм проактивных уведомлений

Механизм взаимодействия с регионами отрабатывается в рамках пилотных проектов. Строительство за счет инфраструктурных облигаций начнется в Липецкой, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. "Рассчитываем, что эти меры позволят развивать производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддерживать бизнес и создавать больше новых рабочих мест. И в конечном итоге улучшить качество жизни наших граждан", - ожидает Мишустин.

Новое финансирование подготовлено для опережающего развития транспортной инфраструктуры - в размере более 53 миллиардов рублей. Свыше 40 миллиардов пойдут на строительство скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", которая станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем. "Еще свыше 11 миллиардов рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги", - сказал премьер.

Еще три миллиарда рублей предусмотрено на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Средства помогут построить Витебскую развязку, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую магистраль. Получат регионы средства и на обеспечение сбалансированности своих бюджетов. В этом году на такие цели заложено 100 миллиардов рублей. Пока что правительство решило осуществить первый транш половины этой суммы. "Средства получат 55 регионов. Необходимо как можно скорее довести их до субъектов", - указал Михаил Мишустин.

Между тем

Пенсионные накопления приведут в порядок

Правительство подготовило законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям, пострадавшим из-за действий недобросовестных страховщиков. "Сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, но при досрочном переходе - раньше чем через пять лет - он теряет доход от процентов", - подчеркнул Михаил Мишустин. Иногда это происходит без ведома человека - в результате неправомерных действии агентов, которые работают на пенсионные фонды.

"Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов", - заявил премьер. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование.