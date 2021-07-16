Молодежная интеграция становится опорой Союзного государства

Праздником юности и творчества, вдохновения и энергии, задора и дружбы стала в рамках "Славянского базара в Витебске" встреча юношей и девушек Союзного государства на конференции Российско-Белорусского союза молодежи, признают местные обозреватели.

Подводя ее итоги, белорусский сенатор, лидер БРСМ Дмитрий Воронюк справедливо назвал основой крепнущей интеграции двух братских стран ее подрастающее поколение. И от того, констатировал он в интервью БЕЛТА, "какие зерна мы посеем, начиная от позиционирования текущей повестки в современных информационных ресурсах и заканчивая конкретными алгоритмами по реализации дорожной карты, зависит будущее Союзного государства".

У молодежи Беларуси и России, не сомневается Воронюк, есть не только огромный потенциал, но и искреннее желание способствовать интеграционным процессам. Вот почему, пояснил он, в древнем Витебске и принято в пятницу "решение перезагрузить и привести в активную фазу работу уникального союза общественных объединений - Российско-Белорусского союза молодежи и системно его раскручивать".

Дел, конечно, предстоит очень много. Но самое главное, подчеркнул молодежный лидер, "мы чувствуем поддержку от глав наших государств. Они подают нам пример, как необходимо выстраивать дружественные и деловые связи".

Весьма ощутимой, отметил молодой сенатор, является и поддержка госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, принимавшего участие в молодежной конференции. "Он в курсе молодежных трендов и современных проблем молодежи Союзного государства. А если мы четко видим проблематику, то понимаем, какие необходимо делать шаги, чтобы эти проблемы решать. У нас уже есть ряд совместных проектов", - резюмировал итоги прошедшей конференции первый секретарь ЦК БРСМ.

Кстати, ближе к вечеру на площади Победы свой талант и зажигательные сеты жителям и гостям фестивального города подарили лучшие диджеи Синеокой.

А яркое начало Дня молодежи в субботу, раскрывает программу фестивальных дней агентство, поручено участникам арт-парада "Беларусь Единая!" под девизом "Единство! Развитие! Независимость!". "В сопровождении грациозных участниц хореографического коллектива "Веселушки" оршанского центра культуры, чеканящих шаг и отбивающих барабанную дробь, возглавят арт-парад на автомобилях с развевающими флагами Беларуси представители самого молодого республиканского общественного объединения страны - "Патриоты Беларуси".

По сложившейся традиции, вступил в разговор координатор молодежного проекта Владислав Дубицкий, программу Дня молодежи на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков продолжит патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого".

Тема сохранения и передачи из поколения в поколение правды о Великой Отечественной войне, по его словам, всегда была у белорусов в приоритете. "Но в связи с попытками героизации нацизма и стремлений некоторых стран переписать историю Великой Победы и переформатировать сознание молодежи, она приобретает сегодня особую актуальность", - подчеркнул молодой активист.

Гостей славянского торжества ожидают в субботний день многочисленные перформансы и приятные сюрпризы. К примеру, предупреждают организаторы, любой желающий сможет стать участником и "Народной зарядки", которая добавит бодрости ценителям здорового образа жизни и станет хорошей разминкой для всех участников Дня молодежи.