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16.07.2021 08:41
Рубрика: В мире

Морской спецназ США впервые принял на службу женщину

Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину. Ее имя не называют из соображений безопасности.

Фото: iStock
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Сообщается, что она сдала экзамен на квалификацию оператора боевых катеров. Командующий управлением контр-адмирал Ховард назвал достижение своей новой подчиненной "экстраординарным", пишет РИА Новости.

По данным CNN, бойцами морского спецназа пытались стать 18 женщин, из которых 14 не прошли испытания. Трое претенденток все еще находятся в процессе подготовки к аттестации.

В мире США

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