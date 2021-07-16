Мозговые волны человека впервые преобразованы в полноценную речь

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) разработали нейропротезное устройство, которое успешно преобразовало мозговые волны не говорящего человека в полные предложения. Об этом сообщает sciencealert.com.

Согласно сообщению, это первое успешное прямое декодирование мозговой активности парализованного человека в полные слова. Пациент был парализован и потерял речь после инсульта.

Сначала исследователи создали базовый словарный запас из 50 слов пациента, используя его ограниченные моторные движения, а потом вживили над его речевой моторной корой особый электрод.

В течении нескольких месяцев искусственный интеллект (ИИ) декодировал его нейронную активность, сравнивая ее с ранее записанным базовым словарным запасом. Система ИИ с функцией "автокоррекции", расшифровывала до 18 слов в минуту со средней точностью 75 процентов. В конечном итоге общение пациента с исследователями превратилось в полноценный диалог.