На минудобрения заморозят цены

На минеральные удобрения в этом сельхозгоду года зафиксируют цены. А для фермеров предусмотрят скидку от этой цены в 5%. Такое решение было принято по итогам совещания у заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

По ее словам, конкретные параметры фиксации цен Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с бизнесом должны разработать в течение ближайшей недели "под конкретные объемы потребления в этом сельхозгоду".

При этом вице-премьер также поручила проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений. Ранее в качестве оптимального варианта она называла установление плавающих пошлин на минудобрения по аналогии с зерном.

Цены на большинство удобрений последний год стремительно растут как на мировом, так и на внутреннем рынке. Стоимость некоторых удобрений увеличилась в два раза. Это может привести к снижению внесения удобрений, опасаются эксперты. Виктория Абрамченко обратила внимание, что снижение применения минеральных удобрений напрямую сказывается на сельхозпроизводстве.

"Российские потребители не должны страдать от ценовых колебаний и конъюнктуры мирового рынка", - подчеркнула она.