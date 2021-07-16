Немцы массово предлагают в соцсетях помощь пострадавшим при наводнении

Вот уже второй день в Германии фактически нет других тем, кроме сильнейшего наводнения, которое обрушилось на запад страны после ливней, вызванных циклоном.

Из-за проливных дождей, начавшихся в середине недели, из берегов вышли притоки Рейна и более мелкие реки, вызвав оползни и затопив целые коммуны, поселки и даже города. Подобного потопа в летний сезон немцы не видели последние лет двести. Только в пятницу, 16 июля, стал вырисовываться масштаб трагедии. Если накануне власти земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц говорили в общей сложности о 50-70 пропавших без вести, то сегодня эта страшная цифра подбирается к полутора тысячам только в одном районе Арвайлер. С другой стороны, многие люди там до сих пор остаются без сотовой связи, поэтому есть надежда, что большинство все же живо, поясняет Spiegel online неразбериху с данными. Но точно можно сказать, что погибших уже больше ста. В СМИ и социальных сетях появляются новые кадры с места катастрофы. Они показывают не только весь ужас, постигший жителей, но и примеры необычайной взаимовыручки, которую проявляют немцы в критический момент.

Из последних новостей: в районе Арвайлер разрушен газопровод, так что местные жители рискуют остаться к осени без отопления, признает оператор энергосети Mittelrhein. При этом к местам повреждений сейчас даже не подобраться: станция управления газом полностью находится под водой. Жители города Трир - родины Карла Маркса - в шоке: полиция не разрешает им вернуться в собственные квартиры, которые людям пришлось экстренно покинуть. Дело в том, что специалистам предстоит проверить безопасность многоэтажек в центре города, которые были затоплены разлившейся речкой Килль, - возможно, они оказались в аварийном состоянии. Горожанам позволили лишь на несколько минут зайти в свои дома, чтобы забрать все необходимое - одежду, деньги и документы, оставленные в спешке. В поселке Шульд несколько домов снесло потоком, многие здания серьезно повреждены. Федеральную трассу 266 возле местечка Лорсдорф полностью размыло. Повсюду в пострадавших населенных пунктах можно видеть искореженные груды машин и выкорчеванную стихией брусчатку. В округе Кельна прекратили работу больницы, постояльцы домов престарелых были срочно эвакуированы. Наводнение буквально унесло почву из-под ног людей, говорят в Германии.

По решению министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр на западе страны объявлен режим военной катастрофы. Между тем Spiegel online полагает, что небывалое наводнение может в корне изменить предвыборную кампанию и даже на какое-то время заслонить тему коронавируса. Так, у "Зеленых" появился шанс вновь громко заявить о своей программе по борьбе с изменением климата - недаром главный кандидат от партии Анналена Бербок направилась в пострадавший регион наряду с другими политиками - правда, без громких заявлений и встреч с прессой. Шанс проявить себя в качестве кризисного менеджера представился и главе Христианско-демократического союза Армину Лашету, который возглавляет правительство Северного Рейна - Вестфалии. Для него природная катастрофа становится испытанием на прочность. Наконец, представители социал-демократов также не остались в стороне от трагедии. Некоторые политики, баллотирующиеся в бундестаг, уже предложили программу доступного социального жилья для земляков, лишившихся крова.

Впрочем, с последствиями катастрофы борются не только политики, чиновники и экстренные службы (кстати, весьма героически - несколько пожарных даже погибли во время спасательных операций). Простые бюргеры тоже проявляют взаимовыручку - в том числе в соцсетях. Так, одна только группа "Наводнение в Арвайлере - добровольная помощь" в Facebook собрала уже более 8 тысяч участников, в ней к вечеру пятницы опубликовано почти две тысячи объявлений. "Может ли кто-нибудь завтра помочь с "уборкой"? Моя подруга все еще ищет тех, кто бы мог поддержать ее родителей. Подвал их дома и первый этаж полностью затоплены", - пишет Жаклин. "Я с удовольствием готов помочь. Завтра свободен весь день. Напиши в личку", - отвечает молодой, судя по аватарке, парень Лукас.

"Уважаемые дамы и господа! Мы хотели бы предложить посильную помощь. Мы, девять крепких парней, не можем сложа руки смотреть на несчастья по телевизору и готовы взяться за любую работу. В основном готовы волонтерить с пожарными. Умеем пилить, строгать, обращаться с насосами и бензопилами. Желаем всем сил!" - пишет Норман "с приветом из Верхней Франконии".

Многие предложения помощи трогают за душу. "Мой сын разобрал свои игрушки и готов подарить их детям, у которых ничего не осталось! Куда я могу отнести эти вещи? Или кто-нибудь знает семью с детками, которые были бы рады таким игрушкам?"- спрашивает Лаура, прилагая фотографии роскошного парусника, гоночных машинок, игрушечных экскаваторов и фургонов, плюшевых зверей и красочных книг.

Крупные торговые сети включились в кампанию "Мы хотим помочь", но есть предложения и от бизнеса среднего звена: "Всем привет! Моя фирма хотела бы с понедельника, 19 июля, предоставить следующее: одеяла 135 на 200 (80 штук), матрацы: 140 на 200 (10 штук), 90 на 200 (50 штук), 100 на 200 (20 штук). К сожалению, я из Бонна и совсем не знаю, куда доставить вещи! Есть ли пункт сбора или номер телефона? Буду благодарен".

Судя по всему, с гуманитарной помощью даже возник переизбыток. "Всем привет! Собираюсь завтра развозить одежду, одеяла, постельное белье. Но пишут, что помощь перестали принимать. Что посоветуете?", "Накупила еды и средств гигиены на 200 евро, а теперь контактные центры ничего не принимают. Кто знает, кому может пригодиться в окрестностях Нойвида?" - сетуют люди. Между тем новые предложения помощи появляются каждую минуту.

Люди готовы поделиться одеждой, едой, детским питанием, кормом для животных. Некоторые согласны взять к себе на время чужих питомцев - от собак до лошадей, цыплят и овец ("если они смогут ужиться с другими цыплятами и овцами", как сказано в одном объявлении фермеров). Немало и таких, кто готов предоставить незнакомцам жилье. Один из отелей в Вуппертале предлагает два бесплатных двухместных номера с завтраком для оставшихся без крыши над головой.