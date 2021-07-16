Немка отсудила у властей 23 тысячи евро за неподходящие ясли для сына

Высший земельный суд Франкфурта вынес до того необычный вердикт по иску молодой мамы, что им заинтересовались ведущие немецкие СМИ. Как пишет Spiegel online, судья обязал чиновников округа Оффенбах выплатить женщине 23 тысячи евро компенсации за то, что ее годовалому сыну не предоставили место в "подходящем" детском садике.

Этот процесс тянется с 2018 года, когда немка, чье имя не разглашается, так и не дождалась свободного места ни в одном из центров по уходу за детьми в своем квартале. Теоретически любой маленький гражданин Германии, когда ему исполняется год, может претендовать на посещение детского садика - это право гарантирует закон, принятый восемь лет назад. Однако родители должны подать заявку заранее, чуть ли не сразу после появления чада на свет - иначе места под солнцем может не хватить. Собственно, женщина так и сделала, однако, когда пришло время отдать ребенка в сад, ей предложили вариант очень далеко от дома. В этом случае молодой маме пришлось бы не менее 30 минут везти его в сад на машине, а потом еще 56 минут добираться оттуда до работы. В общей сложности дорога в оба конца отнимала бы у нее добрых три часа каждый день.

В результате женщине пришлось временно уйти с работы, чтобы самой сидеть с сыном. При этом она решила проявить принципиальность и подать иск против государства, которое ущемляет ее законные права. Сначала на ее сторону встал земельный суд в Дармштадте, обязав чиновников выплатить потерпевшей 18 тысяч евро в счет недополученной зарплаты. Однако на этом тяжба не прекратилась, и немка дошла до суда в деловой столице Германии - Франкфурте, который также ее поддержал и добавил к сумме компенсации еще 5 тысяч евро.

Судья подтвердил, что предложенный вариант был "неприемлемым", поскольку не соответствовал "конкретно-индивидуальным потребностям ребенка и родителя в пространственном и временном отношениях". Впрочем, коммуна тоже не собирается сдаваться так просто и готовится подавать апелляцию. "Ведь если подобные казусы будут повторяться, то они встанут муниципалитетам в копеечку", - отмечают СМИ. Так что пока вердикт еще не вступил в силу.

Как признает Bild, ситуация с дошкольными учреждениями в Германии стоит весьма остро. По данным Федерального статистического ведомства, в 2018 году более 315 тысяч немецких детей столкнулись с нехваткой мест. В Бремене и Гамбурге дефицит составил рекордные 20 процентов. В каждом из этих городов федерального значения отказ получили около 4 тысяч дошкольников. А в земле Бавария не смогли пойти в садик 93 800 детей.