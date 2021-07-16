Немка отсудила у властей 23 тысячи евро за неподходящие ясли для сына

Этот процесс тянется с 2018 года, когда немка, чье имя не разглашается, так и не дождалась свободного места ни в одном из центров по уходу за детьми в своем квартале. Теоретически любой маленький гражданин Германии, когда ему исполняется год, может претендовать на посещение детского садика - это право гарантирует закон, принятый восемь лет назад. Однако родители должны подать заявку заранее, чуть ли не сразу после появления чада на свет - иначе места под солнцем может не хватить. Собственно, женщина так и сделала, однако, когда пришло время отдать ребенка в сад, ей предложили вариант очень далеко от дома. В этом случае молодой маме пришлось бы не менее 30 минут везти его в сад на машине, а потом еще 56 минут добираться оттуда до работы. В общей сложности дорога в оба конца отнимала бы у нее добрых три часа каждый день.
В результате женщине пришлось временно уйти с работы, чтобы самой сидеть с сыном. При этом она решила проявить принципиальность и подать иск против государства, которое ущемляет ее законные права. Сначала на ее сторону встал земельный суд в Дармштадте, обязав чиновников выплатить потерпевшей 18 тысяч евро в счет недополученной зарплаты. Однако на этом тяжба не прекратилась, и немка дошла до суда в деловой столице Германии - Франкфурте, который также ее поддержал и добавил к сумме компенсации еще 5 тысяч евро.
Судья подтвердил, что предложенный вариант был "неприемлемым", поскольку не соответствовал "конкретно-индивидуальным потребностям ребенка и родителя в пространственном и временном отношениях". Впрочем, коммуна тоже не собирается сдаваться так просто и готовится подавать апелляцию. "Ведь если подобные казусы будут повторяться, то они встанут муниципалитетам в копеечку", - отмечают СМИ. Так что пока вердикт еще не вступил в силу.
Как признает Bild, ситуация с дошкольными учреждениями в Германии стоит весьма остро. По данным Федерального статистического ведомства, в 2018 году более 315 тысяч немецких детей столкнулись с нехваткой мест. В Бремене и Гамбурге дефицит составил рекордные 20 процентов. В каждом из этих городов федерального значения отказ получили около 4 тысяч дошкольников. А в земле Бавария не смогли пойти в садик 93 800 детей.