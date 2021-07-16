Пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах в РФ. Об этом говорится в "Стратегии цифровой трансформации", которую разработал Минтранс.

"Пассажиры получат цифровые профили, забудут о необходимости бумажных документов, смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и быстро проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах", - говорится в материалах.

В документе также сообщается, что количество часов на прохождение контрольных мероприятий железнодорожными и автоперевозчиками на погранпереходах снизится более чем на 90%.

Кроме того, ожидается, что в 2030 году почти на четверть сократится время ожидания городского общественного транспорта, скорость перемещения пассажиров в котором возрастет на 37%. При этом в зоне действия региональных сервисов построения оптимального маршрута поездки (MaaS, Mobility-as-a-Service) на треть снизится доля жителей, которые сегодня предпочитают использовать личный автомобиль.

"Безопасность, надежность и непрерывность функционирования всех объектов транспортной инфраструктуры будут контролироваться с помощью "цифровых двойников", для моделирования транспортных потоков будут использоваться технологии искусственного интеллекта", - уточняется в материалах.