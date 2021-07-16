Определен самый мощный смартфон в мире. Он стоит меньше 50 тысяч рублей

В AnTuTu показали свежий рейтинг самых производительных смартфонов на глобальном рынке. Первое место занял геймерский nubia Red Magic 6 с результатом 842 тысячи баллов.

На территории России девайс официально не продается, однако на AliExpress его можно найти по цене 47-49 тысяч рублей.

Второе место занял еще один игровой смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза досталась iQOO 7.

Также в десятку лучших вошли realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i и Redmi K40 Pro. Все они работают на топовом чипе Snapdragon 888 от Qualcomm.