Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.07.2021,  
15:22
Текст:  Алексей Моисеев

Падение "Черного ястреба": аварийную посадку UH-60 в Румынии сняли на видео

Вертолет американских вооруженных сил UH-60 Black Hawk экстренно приземлился в минувший четверг в центре столице Румынии.

Винтокрылая машина принадлежит 3-му батальону 1-го авиационного полка 1-й боевой авиационной бригады. Она принимала участие в репетиции воздушного парада, посвященного отмечаемому в этой стране 20 июля Дню авиации.

Фото: Bayhaluk / wikimedia.org
Турецкий Bayraktar TB2 с бомбами потерпел крушение в Ираке

Из-за технических проблем на борту экипаж был вынужден прервать свой полет. Как сообщает Министерство обороны страны, посадка состоялась на площади Шарля де Голля и благодаря умелым действиям пилота и местных полицейских, сумевших оперативно перекрыть дорожное движение, никто не пострадал.

В то же время, судя по обнародованным видео и фотоматериалам, определенный ущерб был нанесен владельцам двух частных авто, машины повреждены сбитыми световыми опорами.

Это не первый инцидент с американскими вертолетами в Румынии. Так, в конце мая текущего года в ходе очередных учений Apache армейской авиации США AH-64 аварийно приземлился на поле в районе Пециняга, коммуны в округе Констанца (Северная Добруджа).

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
The Drive оценил конструкцию нового российского истребителя 10:22
В США подсчитали перерасход средств на содержание F-35 13.07.2021
Бронетанковый зоопарк: Польша хочет принять на вооружение Abrams 12.07.2021
видео
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Балтийский флот получил новейшие высокоскоростные десантные катера 15.07.2021
Новый российский истребитель вызвал ажиотаж на Западе 15.07.2021
Принципиально новый истребитель РФ показали на видео 13.07.2021
вертолеты
Сергей Шойгу проверил, как выпускают вертолеты Ми-28НМ 14.07.2021
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 14.07.2021