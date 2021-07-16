Первый энергоблок БелАЭС включат после диагностики генератора

Проверка всех систем и узлов турбогенератора первенца атомной энергетики Беларуси в Островце начнется только после охлаждения реактора, пояснил суть технологического процесса министр энергетики страны Виктор Каранкевич, напомнив, что 12 июля на АЭС сработала автоматическая защита генератора.

В соответствии с плановым и проектным алгоритмом, пояснил в пятницу отраслевой руководитель, мощность реакторной установки была снижена до минимально контролируемого уровня - одного процента. Кстати, уточнил он, электроснабжение потребителей в момент отключения не нарушалось.

"С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около плюс 300 градусов, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению", - заявил министр, слова которого приводит БЕЛТА.

По его словам, экспертам предстоит поэтапно провести детальную диагностику всех технологических систем и узлов генератора. И только "по их завершению блок будет снова включен в работу", - добавил министр.

Кстати, за годы реализации ядерной энергетической программы Беларусь, уточняет агентство, сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, "включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями".

А местные аналитики, ссылаясь на данные Виктора Каранкевича, прогнозируют, что объем потребления электрической энергии в целом по республике уже через четыре года может увеличиться до 44 миллиардов кВт.ч. В истекшем году, по оценке министра, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Следует напомнить в этой связи, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности.