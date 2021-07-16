Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России

По вопросу одобрения иностранных вакцин от коронавируса в России должна быть взаимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, является ли взаимность условием признания зарубежных вакцин в России. "Ну конечно, - ответил он. - Здесь необходимо встречное движение". "Мы не можем ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", - пояснил Песков.

"Мы очень бы приветствовали, если бы наша вакцина была бы признана в зарубежных структурах, и, конечно, это большая проблема - непризнание вакцин. Это вопрос, на который вместе с международными партнерами предстоит найти ответ", - сказал пресс-секретарь президента.