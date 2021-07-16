Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России

Новости

В экранизации The Last of Us сыграет актер, озвучивавший игру 13:33
Житель Кургана ответит в суде за избиение сына 13:30
Более 3,8 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в столице 13:24
Володин: Требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем 13:22
Песков: Проблема получения QR-кодов экспатами решается 13:05
Умерла актриса из "Туч над Борском" Наталья Антонова 13:03
Сайт Минобороны снова заработал после массированной DDoS-атаки 13:01
В iOS 15 появятся новые эмодзи 12:59
В Сочи нашли второго подростка, заблудившегося в горном лесу 12:58
Денис Монастырский назначен новым главой МВД Украины 12:54
Шойгу отправил в Хакасию мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 12:41
Умер советский и канадский режиссер Григорий Зискин 12:40
Сайт Минобороны России подвергся массированной кибератаке 12:24
Клишас предупредил о тюремных сроках за фейки про вакцинацию 12:22
В Москве началось прощание с бывшим мужем Аллы Пугачевой Стефановичем 12:15
На Урале покупательницу без маски забрали в полицию на глазах ребенка 12:14
На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном 12:07
В Авиалесохране рассказали, где в России горят леса 12:02
Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального 12:01
Ветхий новозеландский дом без санузла продан за 2 миллиона долларов 11:58
Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы 11:57
Более 90 человек погибли в результате наводнений в Германии 11:56
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49
Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра 11:45
Депутат поддержал идею о психологах для школьников в период экзаменов 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 13:19
Рубрика: Власть

Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России

Текст: Кира Латухина
По вопросу одобрения иностранных вакцин от коронавируса в России должна быть взаимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, является ли взаимность условием признания зарубежных вакцин в России. "Ну конечно, - ответил он. - Здесь необходимо встречное движение". "Мы не можем ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", - пояснил Песков.

"Мы очень бы приветствовали, если бы наша вакцина была бы признана в зарубежных структурах, и, конечно, это большая проблема - непризнание вакцин. Это вопрос, на который вместе с международными партнерами предстоит найти ответ", - сказал пресс-секретарь президента.

Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Власть Позиция Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
Появились фото нового российского истребителя
Более 90 человек погибли в результате наводнений в Германии
Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России