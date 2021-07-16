Песков поддержал отмену QR-кодов в ресторанах Москвы

Примером эффективности и гибкости назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение о смягчении антикоронавирусных мер в столице.

"Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия мэрии по смягчению антиковидных мер.

Напомним, что с понедельника, 19 июля, отменяется обязанность пропускать в рестораны и кафе посетителей только с QR-кодами, которые выдаются при вакцинации или официально переболевшим.