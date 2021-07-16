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16.07.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Пять важных направлений для восстановления авиаперелетов после пандемии

Текст: Наталия Ячменникова
Международный IT-провайдер в сфере воздушного транспорта, поставляющий решения для авиакомпаний, аэропортов, воздушных судов и правительств, определяет пять областей, критически важных для восстановления авиатранспортной отрасли в ближайшие 18 месяцев и представляет новые технологии, направленные на решение проблем, с которыми столкнулась авиаиндустрия после начала пандемии COVID-19.
Фото: Ольга Бухарова/РГ Фото: Ольга Бухарова/РГ
Фото: Ольга Бухарова/РГ

Напомним: по оценкам IATA, чистый убыток авиарынка в 2021 году составит 47,7 млрд долларов. Сейчас, несмотря на падение объемов перевозок до 30% от допандемийного уровня, продолжительность обработки данных пассажиров и среднее время ожидания в час пик удвоилось по сравнению с докризисными показателями и достигло трех часов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Так, компания SITA фиксирует, что падение доходов, рост пассажиропотока и новые санитарно-гигиенические требования побудили руководителей авиакомпаний и аэропортов переориентировать свои приоритеты в расходах на ИТ в пользу решения актуальных проблем. В новом документе под названием Your Runway to Success SITA выделила пять приоритетных областей для инвестиций в ИТ, предложив несколько инновационных решений. Они охватывают целый спектр задач, начиная с удовлетворения новых санитарно-гигиенических требований посредством диджитализации и заканчивая автоматизацией путешествия при помощи бесконтактных и мобильных технологий.

Пять ключевых областей, в которых технологии будут иметь решающее значение

1. Цифровизация в условиях новых требований к предоставлению информации о состоянии здоровья путешественников.

Избегание длительного ожидания и очередей в аэропорту по мере восстановления пассажиропотока будет одним из ключевых показателей успеха в управлении медицинской документацией. В ответ на этот запрос международный IT-провайдер автоматизировал процесс от подачи документов до их верификации, что позволит повысить эффективность проверки сертификатов.

2. Автоматизация обработки данных пассажиров в аэропорту с использованием мобильных и биометрических решений.

Бесконтактное передвижение по аэропорту, основанное на мобильных и биометрических технологиях, позволит восстановить доверие пассажиров, дать им контроль над ситуацией и обеспечить безопасность до, во время и после перелета.

3. Обеспечение бесконтактного и мобильного опыта пребывания на борту с помощью специальных средств связи и цифровых приложений нового поколения.

Отчет специалистов показывает, что более двух третей всех пассажиров предпочитают использовать свои мобильные устройства на борту, чтобы оставаться на связи и получать доступ к развлечениям. Бесконтактные мобильные путешествия быстро становятся новым отраслевым стандартом.

4. Повышение эффективности сотрудничества и рентабельности аэропортов.

Учитывая критическую потребность в сокращении затрат и большей гибкости предполетных процедур по мере колебания спроса, компания предлагает свои облачные технологии и системы, помогающие управлять операциями и оптимизировать сотрудничество между различными заинтересованными сторонами.

5. Повышение рентабельности и устойчивости эксплуатации воздушных судов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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