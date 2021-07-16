"Полный пакет" для студентов из Танзании, которые приедут обучаться в России

Популяризация русского языка в африканских странах переходит на новый уровень. Российское общество дружбы с Танзанией в лице члена Русского географического общества Юрия Коробова и представители Министерства образования Танзании договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Общество, созданное в России в апреле 2021 года группой общественных деятелей и предпринимателей для продвижения экологических и гуманитарных проектов на международном уровне, уже показывает свои первые результаты. Юрий Коробов - президент Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посол "Деловой России" в Танзании, член Русского географического общества встретился с видными деятелями образования в столице государства Додоме и познакомился с выпускниками российских вузов в культурном центре "Русский дом".

Визит Юрия Коробова в Танзанию начался со встречи с российским послом Юрием Поповым. На переговорах с представителями местных органов власти обсуждалось нынешнее взаимодействие России и Танзании как в образовательной, так и в коммерческой сфере. На сегодняшний день со стороны РФ сделаны многие шаги навстречу развитию двухсторонних отношений, однако политический курс страны, обозначенный предыдущим президентом Джоном Магуфули, не позволял в полной мере воспользоваться возможным потенциалом сотрудничества. С приходом нового президента в марте этого года появилась надежда на развитие более продуктивного взаимодействия - Самия Хасан Сулуху начала активно поддерживать двусторонние связи со странами мира, призывая к созданию совместных проектов.

Развитие отношений со странами Африканского континента является одним из приоритетов российской внешней политики - об этом говорил президент России. В центре внимания инициатив, продвигаемых Юрием Коробовым методами "народной дипломатии", кроме образовательных, также проекты, связанные с ознакомлением населения двух стран с историей, культурой и традициями Танзании и России, укреплением связей с соотечественниками, а также участием в популяризации русского языка и культуры.

Сейчас нюансы проектов находятся в стадии изучения. В частности, в процессе обсуждения было предложено детально проработать, а впоследствии ввести повышенную стипендию для танзанийских студентов и рассмотреть введение "полного пакета" студента, который включит в себя: перелет, страховку и проживание. Это позволит увеличить количество учащихся и позволит им в полной мере сосредоточиться на программах обучения, представленных на территории РФ для дальнейшего применения знаний на территории своей страны.

Юрий Коробов отметил: "Мы считаем важным дать танзанийским студентам доступ к университетам, находящимся на территории России. Знания, полученные студентами в наших вузах, активно находят свое применение и положительную оценку на международном уровне. А лучшие студенты гарантированно получат работу в наших совместных проектах".

Предложенные Юрием Коробовым образовательные проекты с энтузиазмом были приняты на уровне Министерства образования Танзании. Обсуждались даже возможности включения русского языка в учебный план начальной и средней школы. На сегодняшний день обязательными языками, которые изучают танзанийские дети, являются коренной суахили и английский. Дополнительно представлены два языка - арабский и китайский. Включение русского языка в школьную программу позволило бы выпускникам легко находить работу в российских компаниях, расположенных на территории Африканского континента. А российским бизнесменам находить ценные кадры на территории ведения бизнеса.

В университете Додомы, являющемся самым крупным вузом в восточной Африке, на сегодняшний день работает всего один российский специалист, преподающий русский язык для местного населения. Популярность языка сильно возросла за последнее время и, как следствие, образовалась нехватка учителей. Повышение уровня обучающихся в университетах Танзании до бакалавриата позволит выпускать студентов по специальности "учитель русского языка". Предложенные Юрием Коробовым инициативы продемонстрировали востребованность и большой интерес со стороны местных жителей.

Юрий Коробов с главой делегации Министерства Образования Танзании Dr Kennedy Hosea. Фото: Президент общества дружбы с Танзанией

Встречи завершились в "Русском доме", где выпускники российских вузов делились своими впечатлениями о России, системе образования, бизнес-процессах и своих достижениях. Важным оказалось влияние российского образования на дальнейшие жизненные пути бывших студентов и применение ими полученных знаний на благо своей страны. Они отметили высокий уровень навыков, приобретенных за время учебы в России, и выразили свое желание видеть подобный подход в обучении на территории своей страны.

Как сообщила Марина Патеева - директор "Русского дома" - сегодняшняя квота на студентов достигает 30 человек, хотя желающих получить российское образование на самом деле больше. К подобным выводам позволило прийти, в том числе, проведение двухнедельных курсов русского языка. Организованные Обществом дружбы с Танзанией и доступные для всех желающих курсы позволили будущим студентам познакомиться с русской культурой, изучить базовый набор фраз и понять собственную заинтересованность в изучении русского языка. Студенты остались довольны своими результатами и заявили о желании посещать подобные курсы чаще.

Итоги танзанийской командировки укрепили уверенность Юрия Коробова в выводах о необходимости более широкого внедрения русского языка в африканских странах. Это позволит получать лояльные рабочие кадры будущим российским компаниям на территории Африканского континента, а выпускникам находить работу в престижных компаниях России по всему миру. Это укрепит двусторонние отношения и выведет страны на новый уровень построения взаимоотношений на гуманитарном и экономическом уровне.