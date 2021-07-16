Попова: Ситуация с COVID-19 остается сложной и непрогнозируемой

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России и мире в целом остается крайне наряженной и труднопрогнозируемой, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое мнение она высказала в пятницу на заседании Центризбиркома.

"Сегодня ситуация в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая", - заявила глава Роспотребнадзора. Москва, по ее оценке, "аккуратно стабилизирует ситуацию" с заболеваемостью, по регионам картина очень разнообразная. "Где-то меры были ослаблены раньше необходимого, где-то произошло некоторое запоздание в принятие этих мер, где-то было неприятие тех или иных мер, что влечет разную интенсивность эпидпроцесса", - пояснила Попова.

Однако набор инструментов по борьбе с распространением коронавируса позволяет проводить избирательную кампанию, считают в Роспотребнадзоре.