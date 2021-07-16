Попова: Ситуация с COVID-19 остается сложной и непрогнозируемой

Новости

В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 15:13
Рубрика: Власть

Попова: Ситуация с COVID-19 остается сложной и непрогнозируемой

Текст: Галина Мисливская
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России и мире в целом остается крайне наряженной и труднопрогнозируемой, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое мнение она высказала в пятницу на заседании Центризбиркома.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах

"Сегодня ситуация в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая", - заявила глава Роспотребнадзора. Москва, по ее оценке, "аккуратно стабилизирует ситуацию" с заболеваемостью, по регионам картина очень разнообразная. "Где-то меры были ослаблены раньше необходимого, где-то произошло некоторое запоздание в принятие этих мер, где-то было неприятие тех или иных мер, что влечет разную интенсивность эпидпроцесса", - пояснила Попова.

Однако набор инструментов по борьбе с распространением коронавируса позволяет проводить избирательную кампанию, считают в Роспотребнадзоре.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Роспотребнадзор Госфонды и контрольные органы ЦИК Пандемия коронавируса COVID-19 Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России