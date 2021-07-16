Посетивший Москву Керри назвал небывалую жару частью его плана

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в шутку назвал рекордную жару в Москве во время его визита "частью плана".

"Это было частью моего плана", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

Керри отметил, что в ходе многочисленных встреч, которые он провел в РФ, принимающая сторона "признала, что есть огромная потребность в том, чтобы все мы собрались вместе и подтвердили намерение придерживаться ранее взятых на себя обязательств, в том числе в рамках Парижского соглашения по климату".

"Мне кажется, что Россия - такая страна, граждане которой всегда с уважением относились к окружающей среде, к природе. Я надеюсь, что это воплотится в серьезном и масштабном участии России в нашем движении к общей цели, это остро необходимо", - добавил Джон Керри.

Ранее сообщалось, что Керри беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

"В целом констатировано, что климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", - отметили в пресс-службе Кремля.