Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья

Поручение премьер-министра Михаила Мишустина дано им по итогам встречи главы правительства с представителями бизнеса на выставке "Иннопром-2021".
На встрече обсуждался переход на экологичные виды общественного транспорта. Предприниматели просили о возможности и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты с регионами для поставок городского электрического транспорта в рамках действующих государственных программ. Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения таких соглашений сроком на 3-5 лет.
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Средний Урал стал лидером по привлеченным на "Иннопроме" инвестициям
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