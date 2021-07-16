Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья

Правительство утвердит перечень продукции и товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья. Проект федерального закона, наделяющий кабмин такими полномочиями, будет разработан до 1 ноября Минприроды и Минпромторгом.

Поручение премьер-министра Михаила Мишустина дано им по итогам встречи главы правительства с представителями бизнеса на выставке "Иннопром-2021".

На встрече обсуждался переход на экологичные виды общественного транспорта. Предприниматели просили о возможности и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты с регионами для поставок городского электрического транспорта в рамках действующих государственных программ. Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения таких соглашений сроком на 3-5 лет.