Президент Кубы сообщил о вмешательстве в дела страны извне

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о "манипуляции реальностью" и фейковых изображениях в соцсетях, в которых кубинцев провоцируют выйти на массовые антиправительственные акции протеста. По его словам, то, что рассказывается на этих платформах, не является реальностью карибской страны.

Диас-Канель призвал к солидарности

Через свой официальный аккаунт в Twitter кубинский президент призвал сограждан к солидарности и попросил их "не позволить ненависти овладеть кубинской душой, которая является душой доброты, привязанности и любви". Диас-Канель также настаивает на единстве кубинцев, особенно перед лицом попыток дестабилизации ситуации в стране извне. "США не удалось уничтожить Кубу, даже несмотря на то, что они потратили на это миллиарды долларов, - написал президент Кубы. - В США из-за неэффективности правительства 600 тысяч человек, умерших от COVID-19, так и не удалось спасти. Соединенные Штаты имеют позорную историю войн и насилия, жестокие репрессии и убийства граждан полицией, расизм и нарушения прав человека".

В своем обращении к кубинцам президент Диас-Канель пояснил, что Белый дом хочет спровоцировать внутреннюю социальную вспышку на Кубе, требуя проведения международных "гуманитарных миссий", которые вылились бы во вторжения и военное вмешательство. "Мы были честными, прозрачными, ясными и всегда объясняли нашим людям сложности сегодняшнего дня", - пояснил Диас-Канель, отметив, как в начале второй половины 2019 года властям страны приходилось объяснять, что Куба оказалась в сложной ситуации после того, как Соединенные Штаты начали ужесточать серию ограничительных мер, блокады, проводить финансовые преследования энергетического сектора с целью задушить кубинскую экономику.

"Эта ситуация продолжалась, затем последовали 243 меры (со стороны Трампа, чтобы ужесточить блокаду), которые мы все знаем, и, наконец, было решено включить Кубу в список стран, спонсирующих терроризм. Все эти ограничения привели к тому, что страна немедленно лишилась различных источников дохода в иностранной валюте, таких, как туризм, кубино-американские поездки в нашу страну и денежные переводы. Был составлен план дискредитации кубинских медицинских бригад и групп солидарности Кубы, которая получила важную часть иностранной валюты за это сотрудничество", - резюмировал кубинский президент, добавив, что вся эта ситуация привела к нехватке в стране в основном продуктов питания, медикаментов, сырья и материалов, необходимых для развития экономических и производственных процессов, которые в то же время способствуют экспорту. "Исключаются два важных элемента: способность экспортировать и способность инвестировать ресурсы", - пояснил Диас-Канель.

Рауля "отправили" в Испанию

Накануне министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес осудил манипулирование изображениями и использование фейковых новостей в рамках масштабной коммуникационной операции против острова, сообщает кубинское издание Cuba Si. Министр обвинил правительство Соединенных Штатов в использовании высокотехнологичных инструментов и лжи для разжигания беспорядков, нестабильности и протестов на Кубе. "В наши дни информационные пространства отвергают ложный контент, который распространяется в сетях и который также поддерживается различными СМИ", - пояснил Родригес, добавив, что среди таких "невероятных фальшивых историй" - предполагаемая отставка бригадного генерала Хесуса Мануэля Бурона Табита, заместителя министра внутренних дел, который продолжает выполнять свои обязанности, или предполагаемое присутствие генерала армии Рауля Кастро в Испании, когда на самом деле он находится в Гаване и в начале недели, по некоторым данным, принял участие в закрытом заседании политбюро компартии Кубы.

Церковь осудила блокаду и провокации

Несколько ведущих религиозных организаций на Кубе высказались за мир и спокойствие в стране, а также за прекращение насилия и устранение одной из основных причин недавних беспорядков: воздействия усилившейся блокады США на Антильские острова. Евангелическая лига Кубы и группа общин, составляющих ее, в заявлении выразили свое неприятие любого подстрекательства к насилию, а также любых его проявлений, любых актов вандализма и любых призывов к конфронтации, которые порождают еще больше насильственных актов.

Центр Оскара Арнульфо Ромеро "призвал к единству нации в условиях уважения, любви, суверенитета и мира, в то же время, чтобы народы мира не увлекались злонамеренными или ложными новостями, которые служат лишь для дезинформации о кубинской реальности". В заявлении выражается осуждение Центром "бесчеловечной и неэтичной блокады Кубы, проводимой Соединенными Штатами Америки, а также всевозможных демонстраций, противоречащих общественному порядку, миру и национальной безопасности, особенно в это время пандемии и связанных с ней проблем". В документе подчеркивается, что "на протяжении более 60 лет США навязывали Кубе свою гегемонистскую и геополитическую политику, пытаясь нарушить суверенитет и независимость этой страны, а также установить ее режим в экономической, политической и социальной сферах через геноцидную блокаду, наложенную на нашу страну".

Слово пастыря в защиту Гаваны

Отдельно по ситуации на Кубе высказался Карлос Альберто Либаниу Христо, или Фрей (Брат) Бетто. Этот доминиканский монах, проживающий в Бразилии, всемирно известен как наиболее авторитетный теоретик теологии освобождения. Автор 60 книг различных литературных жанров, он прославился вышедшей тиражом в несколько миллионов экземпляров книгой "Фидель и религия" - результатом многочасовых откровенных бесед с команданте в середине 1980-х годах.

"Если вы наемный, бедный, бездомный или безземельный, приготовьтесь встретить рай. Кубинская революция гарантирует вам три основных права человека: на питание, здоровье и образование, а также на жилище и работу, - пояснил Фрей Бетто. - У вас может быть огромный аппетит к тому, чтобы не есть то, что вам нравится, но вы никогда не останетесь голодными на Кубе. Ваша семья будет получать образование и медицинское обслуживание, включая сложные операции, совершенно бесплатно, что является обязанностью государства и правом гражданина".

По его словам, организаторы и провокаторы, пытающиеся навязать либеральный режим Острову свободы, забывают, что во время "знаменитой демократии, рожденной в Греции", в то время в Афинах было 20 тысяч жителей, которые жили за счет работы 400 тысяч рабов. "Что бы ответил один из этих тысяч слуг, если бы его спросили, в чем состоят достоинства демократии? - задался риторическим вопросом теолог. - Я не желаю для будущего Кубы настоящего Бразилии, Гватемалы, Гондураса или даже Пуэрто-Рико, американской колонии, которой было отказано в независимости. В моем понимании демократия означает "Отче наш" - власть, узаконенную народной волей, и "Наш хлеб" - распределение плодов природы и человеческого труда. Избирательная ротация не обеспечивает демократию. Бразилия и Индия, считающиеся демократическими странами, являются вопиющими примерами нищеты, отчуждения, угнетения и страданий. Только те, кто знал реальность Кубы до 1959 года, знают, почему Фидель имел такую ​​широкую поддержку народа, чтобы привести революцию к победе. Страна была известна под прозвищем "Карибский бордель".

Фрей Бетто подробно объяснил, на что нацелены многолетние усилия американской администрации, действующей при поддержке потомков бывших хозяев жизни на Кубе и наемников. По его словам, уровни инфицирования и смертности на миллион жителей в США заметно выше, чем на Кубе (в США зарегистрировано 1724 смерти на миллион, а на Кубе - 47 смертей на миллион). В то время как Соединенные Штаты "укоренились в вакцинном национализме, бригада кубинских врачей Генри Рива продолжает свою работу среди самых бедных в мире".

"Именно эта хрупкость открывает фланг для демонстраций недовольства, хотя правительство Кубы не выводит на улицы танки и войска. Сопротивление кубинского народа, подпитываемое такими примерами, как Марти, Че Гевара и Фидель, оказалось непобедимым. И мы должны, все мы, кто борется за более справедливый мир, быть солидарны с ними", - резюмировал религиозный философ.