Производители "Спутник V" в РФ сделают 57 млн комплектов к 1 октября

Российские производители вакцины "Спутник V" взяли обязательство поставить к 1 октября по новому контракту 57 миллионов комплектов препарата, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Предыдущий контракт на 30 миллионов комплектов исполнен полностью. Также до 1 ноября будет поставлено 10 миллионов доз "Спутника Лайт".

Согласованы полугодовые контракты по остальным вакцинам. Производители "ЭпиВакКороны" намерены поставить до 20 декабря 9,4 миллиона доз.

Предприятия, выпускающие "КовиВак", должны до 15 декабря произвести 2 миллиона комплектов, но хотят нарастить выпуск опережающими темпами сверх этого объема, подчеркнул Мантуров.